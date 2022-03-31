هل بوتين ليس على دراية كاملة بتطورات غزو أوكرانيا؟.. البنتاغون يعلق

2022/03/31 | 00:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يتم إبلاغه من قبل وزارة دفاعه بكل التفاصيل بشأن غزو أوكرانيا".

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