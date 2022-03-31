الدفاع تقرر شمول جميع قطعات الجيش بمخصصات الخطورة

2022/03/31 | 00:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع اليوم الخميس، شمول جميع قطعات الجيش العراقي بمخصصات الخطورة.وقالت الوزارة في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “بمتابعة وجهود حثيثة من قبل وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، حصلت الموافقة على شمول جميع قطعات الجيش العراقي بمخصصات الخطورة، حيث تم تشكيل لجنة في وزارة الدفاع برئاسة معاون رئيس اركان الجيش للعمليات […]

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