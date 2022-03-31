بالفيديو:صحراء غربي كربلاء تتحول الى مصادر لتامين السلة الغذائية للعراقيين

2022/03/31 | 00:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت اكثر من 4000 دونما في صحراء عين

التمر غربي كربلاء الى واحات خضراء تسقى

من مياه الابار لتامين السلة الغذائية

للعراقيين من قبل كوادر العتبة

الحسينية المقدسة

ونقل مراسل وكالة نون الخبرية ان امين

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