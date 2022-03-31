2022/03/31 | 00:41 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحولت اكثر من 4000 دونما في صحراء عين
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التمر غربي كربلاء الى واحات خضراء تسقى
من مياه الابار لتامين السلة الغذائية
للعراقيين من قبل كوادر العتبة
الحسينية المقدسة
ونقل مراسل وكالة نون الخبرية ان امين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو:صحراء غربي كربلاء تتحول الى مصادر لتامين السلة الغذائية للعراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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