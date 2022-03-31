اللواء رسول: شمول جميع قطعات الجيش بمخصصات الخطورة

2022/03/31 | 00:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الموافقة على شمول جميع قطعات الجيش العراقي بمخصصات الخطورة.وقال اللواء رسول في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بمتابعة وجهود حثيثة من قبل وزير الدفاع جمعة عناد، حصلت الموافقة على شمول جميع قطعات ‎الجيش العراقي بمخصصات الخطورة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة معاون رئيس اركان الجيش للعمليات الفريق الركن قيس خلف رحيمة، لانجاز الاجراءات الخاصة بشمول القطعات كافة".‏وأضاف، أنه "سيتم توزيع هذه المخصصات بعد اكمال اللجنة اعمالها".

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