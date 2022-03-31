وزارة الدفاع تزف بشرى للجيش العراقي بشأن مخصصات الخطورة

2022/03/31 | 00:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، عن شمول جميع قطعات الجيش بمخصصات الخطورة.وقالت الوزارة في بيان، إنه "بمتابعة وجهود حثيثة من قبل وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، حصلت الموافقة على شمول جميع قطعات الجيش العراقي بمخصصات الخطورة".وأضافت أنه "تم تشكيل لجنة في وزارة الدفاع برئاسة معاون رئيس اركان الجيش للعمليات الفريق الركن قيس خلف رحيمة، لانجاز الاجراءات الخاصة بشمول القطعات كافة وسيتم توزيع هذه المخصصات بعد اكمال اللجنة اعمالها".

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