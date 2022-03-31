ألمانيا تعلن عن قرار لبوتين يخص أوروبا بشأن سداد ثمن الغاز

2022/03/31 | 00:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ألمانيا، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتز بأنه يمكن للدول الأوروبية سداد ثمن الغاز الروسي باليورو بتحويل المبالغ المالية إلى بنك غازبروم الذي لم يتأثر بالعقوبات، ثم تحويلها إلى الروبل

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