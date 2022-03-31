2022/03/31 | 00:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم ونادي مانشستر يونايتد الانجليزي زيدان إقبال، رسالة إلى الجمهور العراقي بعد إخفاق المنتخب الوطني في بلوغ المونديال.وقال إقبال عبر حسابه على “انستغرام” إن “أود أن أشكر الشعب العراقي العظيم جزيل الشكر على حبكم ودعمكم الذي كان دائماً مستمراً وكان من أفضل ما تلقيت”.وأضاف “أنا أسف […]

ظهرت المقالة زيدان إقبال يوجه رسالة للجماهير العراقية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان إقبال يوجه رسالة للجماهير العراقية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان إقبال يوجه رسالة للجماهير العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).