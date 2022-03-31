"صفعة ويل سميت".. أكاديمية الأوسكار تكشف عن إجراءاتها

2022/03/31 | 01:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبادر ويل سميث الذي فاز بأوسكار أفضل ممثل عن دوره في "كينغ ريتشارد" إلى الاعتذار علنا من كريس روك ومن الأكاديمية بعد الواقعة.

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