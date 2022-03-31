وفيات كورونا تتجاوز 100 ألف في جنوب إفريقيا

2022/03/31 | 01:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت حصيلة وفيات كوفيد في جنوب إفريقيا 100 ألف حالة وفق أرقام رسمية صدرت الأربعاء، في حين يؤكد خبراء أن العدد الحقيقي للوفيات أعلى بكثير.

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