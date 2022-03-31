زلزال بقوة 7 درجات يضرب سواحل كاليدونيا الفرنسية

2022/03/31 | 02:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل كاليدونيا الجديدة الفرنسية على المحيط الهادئ.وكان مركز الزلزال على بعد 271 كيلومترا جنوب بلدة تدين، وعلى عمق 10 كم.وأكدت هيئة الزلازل الوطنية في المكسيك في وقت سابق أن زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل المكسيك على المحيط الهادئ.

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