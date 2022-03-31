أكاديمية الأوسكار تصدر بيانا بشأن صفع ويل سميث لكريس روك

2022/03/31 | 02:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة التي تمنح جوائز الأوسكار، الأربعاء، أنها "بدأت في اتخاذ إجراءات تأديبية" ضد الممثل ويل سميث بسبب صفعه الممثل الكوميدي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، الأحد.

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