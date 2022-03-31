غلاء الأسعار يضرب الأسواق العراقية

2022/03/31 | 02:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي الخطط التي وضعتها الحكومة للحد من غلاء الأسعار؟

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