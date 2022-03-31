بينيت يوجه رسالة إلى الإسرائيليين الذين يملكون رخصة سلاح

2022/03/31 | 02:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأربعاء، الإسرائيليين الذين يملكون رخصة سلاح لحمل أسلحتهم معهم طوال الوقت، وقال بينيت إنه سيُطلب أيضا من جميع الجنود حمل أسلحتهم إلى منازلهم من قواعدهم.

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