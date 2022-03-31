بايدن لبينيت: الولايات المتحدة تقف بقوة وحزم مع إسرائيل

2022/03/31 | 03:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "أعرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن خالص تعازيه في أعقاب الهجمات الإرهابية المروعة التي أودت بحياة 11 شخصا في 3 مدن إسرائيلية".

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