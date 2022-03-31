في الذكرى 88 دعونا ننقد نداء الحزب الشيوعي - ماجد فيادي

2022/03/31 | 03:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماجد_فيادي كثيرة هي مقالات الذكريات التي تكتبها رفيقات ورفاق الحزب، حتى أولئك الذين ابتعدوا عن التنظيم لكنهم لا يزالون يتمسكون بتاريخهم النضالي في صفوف الحزب، محطات من النضال في سجون البعث المحظور، او في جبال كردستان ضمن حركة الأنصار الشيوعيون، قصص من التخفي والتنظيم السري، عذابات على يد الجلاد الهمجي، اغتصاب المناضلات كتقليد حيواني لا يعرف معنى الإنسانية، أطفال يلعبون في زنزانات السجون لان امهاتهم سجينات، ت ......





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