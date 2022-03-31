انطلاق أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي

2022/03/31 | 03:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: واع

انطلقت أعمال الدورة العادية 96 للجنة الدائمة للإعلام العربي والدورة العادية 14 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، في العاصمة بغداد أمس الأربعاء.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "اللجنة الدائمة للإعلام العربي عقدت أمس اجتماعات في بغداد برئاسة رئيسها الدكتور نبيل جاسم والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية".

وتشارك في هذه الاجتماعات التي ستعقد برئاسة جمهورية العراق الدول الأعضاء في هذه اللجنة والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، تحت مظلة جامعة الدول العربية، ووفد الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي جملة من البنود منها على الخصوص متابعة تنفيذ الستراتيجية الإعلامية العربية وفي صلبها الدعم المتواصل لوسائل الإعلام وشبكات الاتصال العربية للقضية الفلسطينية والقدس المحتلة والمحافظة على طابعها العربي وموروثها الروحي والحضاري الأصيل.

‏‎كما ستتدارس اللجنة الدائمة مسار خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج بتعاون وثيق مع البعثات والمكاتب والمراكز التابعة للجامعة العربية ومجالس السفراء العرب، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن البند الخاص بتحديث الخطة التنفيذية المتعلقة بدور الإعلام العربي في إشاعة قيم التسامح والعيش المشترك ونبذ السلوكيات المتطرفة والتصدي الإعلامي والفكري للإرهاب بكل أشكاله.

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