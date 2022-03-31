2022/03/31 | 03:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيحاول مانشستر يونايتد إمكانية استثمار ورقة مهاجمه أنتوني مارسيال للمساعدة في تمويل انتقال نجم توتنهام هاري كين إلى قلعة أولد ترافورد. وانضم مارسيال إلى إشبيلية على سبيل الإعارة في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن أصيب بالإحباط من جلوسه المتكرر على مقاعد البدلاء في أولد ترافورد، لكن الفريق الإسباني ليس لديه خيار لشرائه. إلا أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، قد يكون واحدًا من المغادرين في هجوم يونايتد هذا الصيف، حيث يتطلع الفريق لتجديد خط هجومه في نافذة الانتقالات. وذكرت شبكة "ESPN"، أن مسؤولي أولد ترافورد يراقبون قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، لكن سعره الذي يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني، يمثل حجر عثرة لا يمكن تجاوزه.وأضاف التقرير، أن هناك أملًا في انتقال مارسيال إلى توتنهام، إما في صفقة منفصلة تمامًا أو ضمن صفقة ضم كين، ما من شأنه أن يقلل من النفقات المالية. وتقول الشبكة، إن توتنهام استفسر عن مارسيال، لكن اللاعب يفضل حاليا - إذا ترك أولد ترافورد بشكل دائم هذا الصيف - الانتقال إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي أو الليجا الإسبانية. مارسيال الذي انضم إلى يونايتد في 2015 من موناكو بقيمة 36 مليون جنيه إسترليني، سجل هدفًا واحدًا في ثماني مباريات على سبيل الإعارة بملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يونايتد يستغل ورقة مارسيال لضم كين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر يونايتد يستغل ورقة مارسيال لضم كين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).