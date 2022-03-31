2022/03/31 | 04:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، جولة شملت ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمناشدة الجزائر الحد من العلاقات مع روسيا، والتطلع إلى تحسين العلاقات مع جارها المغرب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن يدعو الجزائر لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا والمغرب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلينكن يدعو الجزائر لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا والمغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).