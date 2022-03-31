واشنطن تعاقب طهران ردًا على هجوم أربيل وضربات أرامكو

2022/03/31 | 04:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على شركات الدفاع الإيرانية بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية الباليستية على أهداف في العراق والخليج.

تستهدف العقوبات وكيل مشتريات مقره إيران وشركاته التي ساعدت في الحصول تتعلق ببرنامج أبحاث الصواريخ

وتبنت طهران رسميًا الهجوم الصاروخي في 13 آذار/مارس على أربيل بالعراق، فيما يحملها حيرانها مسؤولية الضربات الصاروخية المتكررة على السعودية والإمارات من قبل المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

ويوم الجمعة، أشعلت ضربة صاروخية حوثية النار في موقع لتخزين النفط تابع لشركة أرامكو السعودية، مما أثار تحذيرات من القادة السعوديين الغاضبين من أن الهجمات تهدد استقرار سوق النفط العالمية.

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تحذيرات من تكرار إيران للتجربة الروسية الأوكرانية مع العراق

وحتى في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة مع إيران لإحياء القيود المفروضة على برنامج إيران النووي، فإنها ستواصل فرض العقوبات ضد المتورطين في إنتاج إيران للصواريخ الباليستية، حسبما قال وكيل وزارة الخزانة براين نيلسون في إعلانه عن العقوبات.

وقال نيلسون في بيان، "سنعمل أيضًا مع شركاء آخرين في المنطقة لمحاسبة إيران على أفعالها بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لسيادة جيرانها".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن العقوبات التي فرضت يوم الأربعاء تستهدف وكيل مشتريات مقره إيران وشركاته التي ساعدت في الحصول على مواد ذات صلة بالوقود الدافع لبرنامج أبحاث الصواريخ التابع للحرس الثوري الإيراني.



شركة دفاع إيرانية؛ ووسيط إيراني ساعد أيضا في تطوير وقود الصواريخ.

وقد أذن بالجزاءات بموجب أمر تنفيذي قائم يستهدف منتجي ومؤيدي أسلحة الدمار الشامل.



وتسمح العقوبات للولايات المتحدة بحظر أصول الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات، ومقاضاة الآخرين الذين يتعاملون معهم.

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