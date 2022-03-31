عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات بسبب صواريخ إيران الباليستية

2022/03/31 | 04:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 5 أفراد وكيانات إيرانية، الأربعاء، بسبب "تورطهم في أنشطة إيران المتعلقة بالصواريخ الباليستية بشراء معدات مستخدمة لإنتاج وقود الصواريخ".

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