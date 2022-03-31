إعفاء مدير المخابرات العسكرية الفرنسية من منصبه بسبب الملف الأوكراني

2022/03/31 | 05:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعفي مدير المخابرات العسكرية الفرنسية الجنرال، إريك فيدو، من منصبه على خلفية ما اعتُبر تقصيراً في ما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر عسكرية وأخرى مطّلعة على الملف.

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