أغنى 20 شخصية روسية.. نصفهم

2022/03/31 | 06:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحليل استقصائي نشره موقع بلومبرغ الاقتصادي المتخصص، عن أن العقوبات العالمية على الأوليغارشية الروس الأثرياء، قد "تجاوزت" عشرة من أصل أغنى عشرين منهم، وقال إن هذا ترك لهم "حرية العمل في جميع أنحاء العالم دون قيود قانونية".

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