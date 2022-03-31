مصدر لـCNN: بايدن يدرس سحب كمية قياسية من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط

2022/03/31 | 07:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر لشبكة CNN إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس سحب كمية قياسية من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط للولايات المتحدة مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود.

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