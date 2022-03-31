بوسكيتس : ماقدمه ميسي لم يفعله لاعب للبرسا

2022/03/31 | 07:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعرحب لاعب برشلونة، سيرجيو بوسكيتس، بعودة زميله السابق ليونيل ميسي، مؤكداً أنه سيتنازل عن شارة القيادة له، لو عادة للفريق الكتالوني.وقال بوسكيتس "ميسي؟ بالطبع أفتقده في الملعب وخارجه، ما قدمه لنا لم يفعله أحد، حيث أحدث فارقاً كبيراً، ومن الطبيعي أن نفتقده، ومتأكد أنه يفتقدني أيضًا ".وأضاف بوسكيتس :" في البداية كان الأمر صعباً علينا، وكانت صدمة لنا ، وما زلنا هنا، لكن تخيلوا ما حدث له، لقد غير المدينة والفريق والأسلوب".وتابع بوسكيتس :" حين لا تفوز، لا تكون سعيداً، وأتمنى له الأفضل، أود أن يعود، لكني أعلم أن الأمر صعب نظراً لأنه مرتبط بعقد "، مؤكداً ان "تشافي صرح بأن الأبواب مفتوحة أمام ميسي، وإذا عاد سأمنحه شارة القيادة، فهو دائماً يحظى بإعجابي واحترامي ".وحول تأثير تشافي على الفريق، كشف بوسكيتس :" لقد منحنا الثقة وعمل بجد، خاصة في الأيام الأولى، لا يمكن أن تعتقدوا سهولة المهمة، الكثير من اللاعبين كانوا لا يعرفون أفكاره ".وزاد بوسكيتس : " لقد قمنا بالكثير من العمل والتدريبات ومشاهدة مقاطع الفيديو ومحاولة التحسن، وفي النهاية نجح بجانب عودة المصابين والصفقات الجديدة، وحين تنتصر يكون كل شيء أسهل ".المصدر/ كورة

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