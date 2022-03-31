تفاعل على إصدار بشار الأسد قانونا يجرم التعذيب بعقوبة تصل للإعدام

2022/03/31 | 07:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على إصدار الرئيس السوري، بشار الأسد، قانونا يجم التعذيب بعقوبات متفاوتة تصل إلى الإعدام، وفيما يلي نستعرض لكم مواد القانون، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية:

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