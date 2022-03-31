حول سبب مسؤولية الغرب بشكل أساسي عن الأزمة الأوكرانية - محمود الصباغ

2022/03/31 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ جون ميرشايمرترجمة: محمود الصباغيمكن القول، باطمئنان، أن الحرب التي تدور رحاها في أوكرانيا هي أخطر صراع دولي منذ أزمة الصواريخ الكوبية في العام 1962.



ويعد ضرورياً فهم أسبابها الجذرية إذا ما أردنا الوقوف في وجهها ومنه تدهورها تحو الأسوء، والسعي لإيجاد طريقة لإنهائها.لا شك في أن [الرئيس الروسي] فلاديمير بوتين هو من بدأ الحرب، وهو، بالتالي، المسؤول عن مفاعيلها وعن الكيفية التي اندلعت فيها.



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