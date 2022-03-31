الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس، لمعروف الرصافي - جدو جبريل

2022/03/31 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جدو_جبريل محور : الأطروحاتمعروف الرُّصَافِي ( 1875 - 1945 م) عراقي.



من أب كردي وأم عربية، وتعود أصول عائلته إلى عشير الجبارين وهي عشيرة كردية ذات أصل علوي النسب.



اسمه الحقيقي معروف بن عبد الغني بن محمود الجباري الحسيني، و وسماهُ شيخهُ الألوسي (معروف الرصافي).ظل كتاب الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس مخطوطاً، ولم ينشر إلا بعد وفاته بأكثر من ستة عقود في سنة 2002 في مدينة كولون الألمانية ، من قبل د ......





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