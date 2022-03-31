لافروف: موسكو أصدرت اعتماد أول دبلوماسي لديها من حكومة طالبان

2022/03/31 | 07:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن موسكو أصدرت اعتماد أول دبلوماسي أفغاني لديها من حكومة طالبان، مضيفا أنه وصل إلى روسيا الشهر الماضي.وقال لافروف في خطاب ألقاه في مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان: “أريد الإشارة إلى أن أول دبلوماسي أفغاني بعثته السلطات الجديدة ووصل إلى موسكو الشهر الماضي، حصل على اعتماد في […]

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