الكلاسيكو النسائي بين ريال مدريد وبرشلونة يشهد رقما قياسيا عالميا

2022/03/31 | 07:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد الكلاسيكو النسائي بين برشلونة وضيفه ريال مدريد تسجيل رقم قياسي عالمي جديد على صعيد حضور أكبر متفرجين لمباراة طرفاها فريقين من الجنس اللطيف، وفقا ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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