خاميس يلمح لاعتزال اللعب الدولي

2022/03/31 | 08:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واع أعرب لاعب منتخب كولومبيا، خاميس رودريجيز ، عن أسفه لعدم تمكن فريقه الوطني من التأهل إلى مونديال قطر 2022، وطرح في الوقت نفسه شكوك حول استمراره في اللعب دوليا.وكتب خاميس الذي يلعب حاليا في صفوف الريان القطري، عبر شبكات التواصل الاجتماعي لا أعرف ما إذا كنت سأشارك أم لا في صفوف المنتخب بالمستقبل مضيفاً : ما أعرفه هو أن الخسارة تحطم روحي، ويؤلمني عدم التأهل للمونديال، وهذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى.وتابع خاميس : أنه يشعر بـالحزن، ليس فقط بالنسبة لي، ولكن أيضا لزملائي، الذين يستحقون التألق، في إشارة إلى غياب كولومبيا عن مونديال قطر.وخسرت كولومبيا حلم التأهل إلى مونديال قطر 2022 ، رغم فوزها على فنزويلا (0-1) على أرضها في الجولة الأخيرة من تصفيات أمريكا الجنوبية.المصدر/ كورة

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