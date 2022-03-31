2022/03/31 | 08:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط بأكثر من 6 دولارات للبرميل، اليوم الخميس، حيث تدرس الولايات المتحدة تحرير ما يصل إلى 180 مليون برميل من احتياطيها البترولي الاستراتيجي على مدى عدة أشهر لتهدئة أسعار الخام المتصاعدة.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.15 دولارات أو 4.54 بالمئة إلى 108.30 دولارات للبرميل في الساعة 04:30 بتوقيت غرينتش.وسجلت […]

ظهرت المقالة عالمياً..



النفط يسجل تراجعاً بأكثر من 6 دولارات للبرميل أولاً على ايرث نيوز.

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