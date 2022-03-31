خطوة لحل مشكلة النفايات..شركة لبنانية تحول النفايات العضوية لأسمدة

2022/03/31 | 08:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعد النفايات التي ينتهي المطاف بها في المكبّات مشكلة أساسيّة حول العالم، فهي تتسبب بانبعاثات الكربون، وتغيّر المناخ، إلى جانب كونها عبئاً اقتصاديّاً في الوقت ذاته.ولذلك، تستخدم شركة "كومبوست بلدي" في لبنان تقنيّة خاصة بها، وحاصلة على براءة الاختراع، من أجل الاستفادة من النفايات العضوية، وتحويلها إلى أسمدة.

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