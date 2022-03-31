الخارجية الصينية: لا نستبعد استخدام الروبل أو اليوان في تجارة الطاقة مع روسيا

2022/03/31 | 08:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت الخارجية الصينية بأن بلادها لا تستبعد إمكانية التحول إلى عملة “الروبل” أو “اليوان” في سياق تجارة الطاقة مع روسيا.وجاء في بيان الوزارة: “لا تستبعد السلطات التحول إلى الروبل أواليوان في تجارة الطاقة مع روسيا”، منوهة بأن الشركات الصينية تعتزم استخدام عملاتها بنشاط أكبر في التجارة مع روسيا “على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، مع مراعاة […]

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