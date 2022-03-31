البنى الآثارية للاستيطان الإسرءيلي في فلسطين (3) - محمود الصباغ

2022/03/31 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغالفصل الثالث: المسح الجهوي للبيانات الأثريةيتكون الجزء المتبقي من الجزء الأول من استعراض البيانات الأثرية، التي تراكمت على مدار حوالي ستين عاماً من البحث، ذات الصلة الوثيقة بالمواقع التي ظهرت خلال فترة الاستيطان.



لن نناقش، هنا، الأدلة غير المباشرة، كطبقات دمار المواقع الكنعانية التي نُسبت في الماضي إلى القبائل الإسرءيلية الوافدة؛ فهذه أدلة عولجت بشكل شامل في الأدبيات الآ ......





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