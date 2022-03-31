تولستوي ,الشاعر والمتمرد:ليون تروتسكى 1908 - عبدالرؤوف بطيخ

2022/03/31 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ أولا:لقد مر تولستوي بعيد ميلاده الثمانين وهو يقف الآن أمامنا مثل جرف خشن ضخم ، مغطى بالطحالب ومن عالم تاريخي مختلف.



شيء رائع! ليس كارل ماركس وحده ، ولكن للاستشهاد باسم من مجال أقرب إلى حقل تولستوي يبدو أن هاينريش هاينه أيضًا معاصرينا لنا.



ولكن من معاصرنا العظيم ياسنايا بوليانا نفصلنا بالفعل عن طريق التدفق الذي لا رجوع فيه للوقت الذي يميز كل الأشياء.



كان هذا الرجل يبلغ من العمر 33 عامًا عندما ألغ ......





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