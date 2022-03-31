تقنية جديدة من “غوغل” لمنع الانتحار

2022/03/31 | 08:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تخطط شركة غوغل طرح أنظمة ذكاء اصطناعي “أكثر ذكاء”، ستعمل للمساعدة في الحفاظ على سلامة الناس ومنع “الانتحار”.وقامت الشركة العملاقة بمشاركة معلومات جديدة، الأربعاء، حول كيفية استخدام أنظمة ذكاء صناعي متطورة جدا، لمنع الانتحار والعنف المنزلي.ووفقا لموقع “ماشبل”، سيعرض محرك بحث غوغل معلومات بها تفاصيل حول كيفية طلب المساعدة، عندما يبحث […]

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