القبض على متهم بسرقة الدراجات النارية في نينوى

2022/03/31 | 08:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهم بسرقة الدراجات النارية في قضاء الدغارة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارز مكافحة سرقة السيارات تمكنت من القبض على متهم بالسرقة والذي اعترف قيامه بسرقة اربع دراجات نارية في مناطق متفرقة في قضاء الدغارة”.واضافت انه “تم تصديق […]

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