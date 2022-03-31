الحبسة.. المرض الذي أجبر بروس ويليس على الاعتزال

2022/03/31 | 08:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عائلة النجم الأميركي بروس ويليس أمس الأربعاء، اعتزاله التمثيل نهائياً، بعد إصابته بمرض "الحبسة"، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

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