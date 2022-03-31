2022/03/31 | 08:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان المملكة العربية السعودية عن وديعة ضخمة قيمتها 5 مليارات دولار للبنك المركزي المصري الأمر الذي أثار تفاعلا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تُحسب للسيسي".. تفاعل على إعلان السعودية عن وديعة ضخمة لمصر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تُحسب للسيسي".. تفاعل على إعلان السعودية عن وديعة ضخمة لمصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).