تعرف على فائدة ذهبية من تناول الأفوكادو

2022/03/31 | 08:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خلص بحث جديد إلى أن تناول حصتين أو أكثر من الأفوكادو أسبوعيا يمكن أن يقلل خطر الإصابة بمرض القلب بنسبة الخمس.وتابع البحث، ان النظام الغذائي لنحو 68 ألف امرأة و41 ألف رجل، مرة كل أربع سنوات على مدار 30 عاما.وخلال مدة الدراسة، جرى تسجيل 9185 نوبة قلبية، و5290 سكتة دماغية.وحدد […]

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