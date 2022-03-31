بطريقة “ماكرة”.. موظفة تسرق من الجامعة 40 مليون دولار

2022/03/31 | 08:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعترفت المديرة السابقة لكلية الطلب بجامعة ييل الأميركية بأنها سرقت معدات إلكترونية من المؤسسة، تعادل قيمتها 40 مليون دولار وباعتها لتعيش “حياة باذخة”.وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن جيمي بترون كودرينغتون (42 عاما) أقرت بذنب سرقة أجهزة كمبيوتر ومعدات إلكترونية من جامعة ييل العريقة.واستخدمت الموظفة السابقة الأموال التي حصلت عليها لقاء […]

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موظفة تسرق من الجامعة 40 مليون دولار أولاً على ايرث نيوز.

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