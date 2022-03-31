لافروف: روسيا قلقة من خطط “داعش” لزعزعة استقرار الوضع في وسط آسيا

2022/03/31 | 08:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن موسكو قلقة بشأن خطط تنظيم داعش الإرهابي من أجل “تصدير” عدم الاستقرار إلى آسيا الوسطى وروسيا.وقال لافروف في جلسة عامة لاجتماع الدول المجاورة لأفغانستان في الصين، إننا “نحن قلقون بشكل خاص من خطط داعش وأتباعهم لزعزعة استقرار دول آسيا الوسطى وتصدير عدم الاستقرار […]

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