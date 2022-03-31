المخابرات البريطانية تكشف: جنود روس يرفضون تنفيذ الأوامر.. ولا أحد يخبر بوتين

2022/03/31 | 08:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح رئيس وكالة التجسس البريطانية أن مستشاري ومساعدي الرئيس الروسين فلاديمير بوتين، يخشون إخبار قائدهم بتفاصيل تعثر غزو قواته لأوكرانيا والذي بدأ في 24 فبراير الماضي.

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