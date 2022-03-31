العراق ثانياً ببطولة العرب للناشئين بالقوس والسهم

2022/03/31 | 09:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- زيد غالباختتمت في العاصمة المورتانيَّة نواكشوط بطولة العرب للناشئين بلعبة القوس والسهم بمشاركة ثمانية فرق هي ( السعودية _ الإمارات _ العراق _ سوريا _ ليبيا _ المغرب _ اليمن _ والدولة المستضيفة مورتانيا )وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للقوس والسهم سعد المشهداني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" المنافسة شهدت على مدى أيامها الستة قوة وإثارة بين اللاعبين ليتمكن العراق من الحصول على ثماني ميداليات، إذ تمكَّن اللاعب عبد الله سعد من الحصول على أربع ميداليات: فضيتين، وبرونزيتين، لتختتم البطولة بحصول الإمارات على المركز الأول و حلَّ العراق وصيفاً لها لتكون السعودية بالمركز الثالث".

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