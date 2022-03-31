كلب آلي يرسم لوحة تباع بـ40 ألف دولار لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.. شاهد كيف فعل ذلك

2022/03/31 | 09:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيعت لوحة مؤخراً بمبلغ 40 ألف دولار في مزاد في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.أغنييشكا بيلا، فنانة أمريكية بولندية تعيش في مدينة نيويورك الأمريكية، استخدمت "Spot"، الكلب الآلي، كفرشاة رسم أوتوماتيكية لإكمال اللوحة.وكانت النتيجة تحالفاً فنياً مذهلاً بين الإنسان والآلة.

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