بمشاركة اكثر من 400 لاعباً.. انطلاق بطولة العراق للشباب بالمواي تاي - عاجل

2022/03/31 | 09:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انطلقت صباح، اليوم الخميس، منافسات بطولة أندية العراق للمواي تاي لفئة الشباب والتي أحتضنتها القاعة الأولمبية في محافظة كربلاء المقدسة وبمشاركة اكثر من 400 لاعباً يمثلون 40 نادياً من مختلف محافظات العراق والتي تستمر منافساتها لغاية الثاني من شهر نيسان المقبل. وذكر رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي الماستر مصطفى جبار علك: ان بطولة العراق لفئة الشباب شهدت أكبر مشاركة بعدد اللاعبين والاندية ، والمنافسة فيها قوية جداً لما تضمه الفرق من طاقات واعدة لمستقبل اللعبة. و تابع: ان البطولة انطلقت فعلياً اليوم الاربعاء برعاية وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال، بعد ان خصص يوم امس الثلاثاء للمؤتمر الفني وسبقته تحضيرات لوجستية بمحافظة كربلاء المقدسة بعد التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والمحافظة ومجلس أنديتها. واشار علك الى ان اليوم الاول شهد اقامة 187 نزالاً بين المتنافسين وهو عدد كبير جداً ، مشيرا الى ان النزالات الأولمبية شهدت أثارة وندية كبيرة.

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