2022/03/31 | 09:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الدفاع تعلن شمول جميع قطعات الجيش العراقي بمخصصات الخطورة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/31 | 09:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

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