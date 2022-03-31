هدد فتاة بنشر صورها.. القبض على مبتز الكتروني في بغداد

2022/03/31 | 09:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على مبتز الكتروني في العاصمة بغداد هدد فتاة بنشر صورها.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “معلومات دقيقة توفرت لدى مركز شرطة حطين التابع لقيادة شرطة بغداد حول وجود حالة ابتزاز الكتروني بالجرم المشهود ضمن قاطع مسؤولية المركز”.وأضاف البيان ان “قائد شرطة بغداد اللواء […]

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القبض على مبتز الكتروني في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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