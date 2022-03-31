البنك الأوروبي للتنمية: اقتصاد روسيا انكمش 10 بالمئة بسبب الحرب

2022/03/31 | 09:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقّع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، الخميس بأن ينكمش الاقتصاد الروسي بـ10% العام الجاري ويتراجع إجمال

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