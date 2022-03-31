أول أردنية وعربية في منصب نائب محافظ البنك المركزي: نجاح المرأة في المجال الاقتصادي صعب ولكنه غير مستحيل

2022/03/31 | 09:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال الأردنية خلود السقاف تزاحم غيرها من الرجال في عالم المال والاقتصاد لتحقيق مزيد من التقدم في مواقع قيادية، بعد أن قادها حلمها المبكّر إلى تولي منصب نائب محافظ البنك المركزي العام 2008 لعدة أعوام، وهو أول منصب تصل له امرأة عربية في حينه، وهي اليوم تعتبر أن وصفة النجاح في عالم يعتقد أنه حكر على الرجال، سرها الإصرار على المنافسة دون تنازلات كبيرة.

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